«Спартак» извинился перед болельщиками за разгромное поражение от «Зенита» в матче за Суперкубок

«Спартак» извинился перед болельщиками за поражение в матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:4).

Матч состоялся сегодня, 9 июля в Санкт-Петербурге.

«Спасибо за поддержку, красно-белые. Извините, что не смогли порадовать вас победой сегодня», — говорится в публикации «Спартака» в клубном Telegram-канале.

«Спартак» принял участие в матче за Суперкубок России в пятый раз в истории клуба. Команда выигрывала трофей лишь один раз (2017) и потерпела четыре поражения (2004, 2006, 2007, 2022).