Сергеев ответил на вопрос, считает ли он «Спартак» конкурентом «Зенита»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу над «Спартаком» в матче за Суперкубок России (4:0). Форвард забил первый гол в игре.

— Игралось тяжело. «Спартак» просто ошибся, а мы реализовали свои моменты.

— Это ваш самый дальний гол?

— Не знаю. Может, во второй лиге были дальше.

— Как решились на удар?

— Были доли секунды на решение. Решил ударить. Хорошо, что забил такой красивый гол.

— «Спартак» вам не конкурент?

— Все 15 команд-соперников конкурентоспособны. Будем на всех одинаково настраиваться.

— Но 4:0.

— Ну, сегодня такой счет.