Сергеев ответил на вопрос, считает ли он «Спартак» конкурентом «Зенита»
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу над «Спартаком» в матче за Суперкубок России (4:0). Форвард забил первый гол в игре.
— Игралось тяжело. «Спартак» просто ошибся, а мы реализовали свои моменты.
— Это ваш самый дальний гол?
— Не знаю. Может, во второй лиге были дальше.
— Как решились на удар?
— Были доли секунды на решение. Решил ударить. Хорошо, что забил такой красивый гол.
— «Спартак» вам не конкурент?
— Все 15 команд-соперников конкурентоспособны. Будем на всех одинаково настраиваться.
— Но 4:0.
— Ну, сегодня такой счет.
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