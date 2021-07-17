Бывший президент «Локомотива» отреагировал на поражение в Суперкубке

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Зенита» (0:3) в матче за Суперкубок России.

«Сегодня у «Локомотива» действительно не получилась игра, мне показалось, что футболисты находятся под большой тренировочной нагрузкой, очень вялые действия у команды, особенно в эпизоде с первым голом. Такой мастер, как Крыховяк, не должен допускать таких катастрофических ошибок. В команде большие неурядицы, зачем вышел Камано было совсем непонятно. Смолов пытался что-то сделать, в итоге ничего не получилось. В общем пока «Локомотив» не впечатлил», — сказал Наумов «СЭ».

Также бывший президент клуба оценил предсезонную подготовку «Локомотива».

«Трудно сказать, провалена ли предсезонка. Надо дождаться матчей чемпионата России. Видимо, футболисты находятся под большими нагрузками, ощущалась нехватка Дмитрия Баринова, вполне возможно, что Николич рассчитывает на готовность футболистов через неделю. Ошибка тренерского штаба в этом матче заключалась в том, что они не рассчитали такие нагрузки, а «Зенит» вышел ловить кайф от игры. О планах на сезон говорить рано. Мое мнение что за чемпионство снова будут бороться «Зенит», «Локомотив» и «Спартак». Больше в России за чемпионство бороться некому. «Локомотиву» особенно нужны трансферы. Впереди в игре нет ничего, сзади проходной двор, в опорной зоне на одного Крыховяка надеяться тоже не стоит, во вратарской зоне один Гильерме остался, непонятен уход Игнатьева. «Зениту» тоже нужно усиливаться, без этого в еврокубках им делать нечего», — добавил Наумов.

Игра проходила в Калининграде. «Зенит в прошлом сезоне стал чемпионом России, а «Локомотив» выиграл Кубок страны.