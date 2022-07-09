Семак поделился эмоциями после победы над «Спартаком» в матче за Суперкубок

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об эмоциях после победы над «Спартаком» в матче за Суперкубок России (4:0).

— Чье выступление понравилось больше — «Би-2» или Розенбаума? Какие эмоции от сегодняшнего кубка? Такие же, как от четвертого чемпионства?

— Отвечаю на первый вопрос. Здорово, что «Би-2» и Розенбаум присутствовали. Если вы говорите о реакции на шарф «Спартака», это было ожидаемо. Но вот, насколько было важно приглашать тех или иных музыкантов, я бы послушал. Наши эмоции вы сами видели. Ребята пашут, выходят и показывают результативный футбол. Победы — это результат адекватного труда на тренировках.