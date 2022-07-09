Семак оценил шансы Одоевского стать основным вратарем «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил шансы вратаря Даниила Одоевского стать основным голкипером команды.

Сегодня, 9 июля Одоевский полностью провел матч за Суперкубок России против «Спартака» (4:0).

— С чем связан выбор вратаря на сегодняшний матч? Одоевский будет номером один?

— По Одоевскому уже говорил, что мы даем ему аванс, поэтому даем ему как можно больше игрового времени в предсезонной подготовке, делаем это и сейчас. Все дальше зависит от него. Шансы есть.

— Рассматриваете Алипа игроком основного состава?

— Играет тот, кто лучше готов. Сегодня он в стартовом составе, сыграл хорошо. Что будет дальше, увидим на следующей неделе.

19-летний Одоевский — воспитанник «Зенита». Он провел 7 матчей за основную команду и пропустил 5 голов, отыграв 3 встречи на ноль.