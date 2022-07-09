Семак назвал заслуженной победу «Зенита» над «Спартаком» в матче за Суперкубок России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями после победы над «Спартаком» в матче за Суперкубок России (4:0).

— Прекрасная атмосфера, заслуженная победа. Поздравляю болельщиков, город и нашу команду. Спасибо и «Спартаку», в начале матча было достаточно сложно, была равная игра. Второй мяч — шикарно разыграли быструю атаку, дальше «Спартаку» нужно было рисковать, у нас появилось пространство для быстрых атак. День отдохнем и приступаем к подготовке к новому чемпионату.

— Сегодняшний результат — это доля везения или «Спартак» наделал ошибок?

— Была достаточно боевая игра до первого гола, шансы у них были, потому что третий мяч в начале второго тайма снял много вопросов. Третий гол нас немного успокоил. Счет немножко не отражает соотношение сил. Мы заслуженно победили, но что касается такого счета... Сначала надо проанализировать игру, а потом уже говорить, насколько результат заслуженный.

— Довольны ли вы тем, как удавалось в первые полчаса сдерживать спартаковский ромб? Казалось, что несколько раз Промес достаточно свободно получал мяч в опорной зоне, а некоторые полузащитники задерживались слишком высоко. Если бы он был точнее, у «Зенита» могли бы быть большие проблемы. Так ли это? И почему это случилось?

— Потому что мы играли против «Спартака», это очень хорошая, квалифицированная команда, игроки сборной. Тот же Промес, Соболев, Джикия, Зобнин, Умяров. Там опытные игроки, все хорошо работают с мячом. Было бы странно, если бы мы не получали моменты у своих ворот. Что к этому привело, в частности к моменту с Промесом — подкачали наши защитники.