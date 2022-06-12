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Мележиков: «Спартак» был согласен на два матча за Суперкубок — в Петербурге и в Москве. РФС это не принял»

РФС не принял предложение провести два матча за Суперкубок России в Петербурге и в Москве
Севастиан Терлецкий
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Артем Бухаев
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что РФС не согласился проводить Суперкубок России между красно-белыми и «Зенитом» в два матча.

«Мы всегда за борьбу. Даже нет смысла ставить условия РФС. Наше письмо было по нормальным вопросам. После принятия решения о месте проведения Суперкубка мы не контактировали с РФС. Процент того, что матч не состоится? Я не хотел бы об этом говорить. Я хотел бы, чтобы мы играли и добавились результата на поле. Все решения понятны. Мы были согласны на двухматчевое противостояние. Один матч в Санкт-Петербурге, один в Москве. РФС это не принял», — сказал Мележиков на мероприятии, посвященном 100-летию «Спартака».

10 июня РФС объявил, что матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге. Матч состоится 9 июля.

Футбол
РФС
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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