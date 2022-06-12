Мележиков: «РФС недостаточно аргументировал свое решение провести Суперкубок в Санкт-Петербурге»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков считает, что РФС недостаточно аргументировал свое решение провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«РФС сыграл на стороне «Зенита»? Я считаю, что РФС недостаточно аргументировал свое решение. Мы не политическая организация, мы играем в футбол для болельщиков. Для нас важно беспристрастность судей и борьба на поле. Мы готовы и к российским судьям. Мы не хотели никого обидеть. Но в текущей ситуации мы предложили рассмотреть такой вариант.

Выбирать судей перебор? Почитайте регламент. Почему мы все меняем по ходу? Он каждый год уточняется. Но основные спортивные принципы должны быть незыблемы. Не хотел никого обидеть. Но на матч такого уровня, думаю, этот вопрос можно было рассмотреть. В нынешних условиях нашей геополитики мы просто предложили рассмотреть такую возможность. Если бы нам аргументировали, что сейчас нам могут предложить всем вместе выбрать российских судей, к которым ни у кого не было претензий, мы бы согласились.

Обсуждать мы больше ничего не будем. Это гиблое дело. Решение уже принято. Давайте настраиваться на борьбу. Мы не заявляли о бойкоте», — сказал Мележиков на мероприятии, посвященном 100-летию «Спартака».

Матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге 9 июля.