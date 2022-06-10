Дюков: «Никто из «Газпрома» не лоббировал проведение матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что представители «Газпрома» не просили провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

— Был ли задействован административный ресурс при принятии решения? Например, желание Миллера играть в Петербурге.

— Алексей Борисович Миллер даже не интересовался этим вопросом. Ни от кого из сотрудников «Газпрома» по поводу поддержки Петербурга не было. Были только инициатива клуба и стадиона. Никто из сотрудников «Газпром Арены» не лоббировал проведение матча в Санкт-Петербурге. Никакого лукавства нет, я это подтверждаю. Если следовать вашей логике, то «Зенит», будучи чемпионом, играл две игры за Суперкубок в Москве с «Локомотивом». Это что? Лоббирование РЖД? Так это понимать? Или когда принималось решение провести матчи не на нейтральных полях, это тоже было лоббирование?

Всегда матч за Суперкубок был праздником. Да, можно получить право играть на своем поле. Но никто никогда не переживал по этому поводу вплоть до этого момента. Если это важно, надо было поднимать этот вопрос чуть раньше. Но нельзя менять правила походу. Это нарушение спортивного принципа. Давайте все проанализируем и определим порядок принятия решения, — заявил Дюков.

10 июня бюро исполкома РФС приняло решение, что встреча между чемпионом страны «Зенитом» и обладателем Кубка «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Санкт-Петербург».

Помимо Питера на матч претендовали Нижний Новгород и Казань.