Дюков оценил возможность приглашения на матч за Суперкубок России иностранного арбитра

Президент РФС Александр Дюков рассказал, как будет выбираться арбитр, который будет работать на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

— Какая у вас позиция по приглашению иностранного арбитра на Суперкубок?

— Этот вопрос сегодня не обсуждался. У нас есть судейский комитет, который отвечает за организацию судейства. Я знаю их отношение к такому предложению. Они категорически против. У нас достаточно квалифицированных судей, которые могут обеспечить беспристрастное судейство. У нас есть Сергей Карасев, который судил достаточно много международных матчей. Не думаю, что можно найти какую-то альтернативу.

Ранее бюро исполкома РФС приняло решение, что встреча между чемпионом страны «Зенитом» и обладателем Кубка «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Санкт-Петербург».