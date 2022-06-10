Дюков: «Лужники» сказали о том, что они не готовы провести матч за Суперкубок»

Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему «Лужники» не получили право проведения матча за Суперкубок России-2022 между «Зенитом» и «Спартаком».

— Почему не рассматривали вариант с «Лужниками»?

— «Лужники» сказали о том, что они не готовы провести данный матч. В апреле «Спартак» был против проведения финала Кубка России в «Лужниках». Но матч состоялся, и мы увидели отличное качество футбола. Все были удовлетворены, как прошел матч. Давайте дождемся официальных заявлений от клуба. Есть набор критерий, который всегда использовался при выборе места. Мы всегда использовали.

У нас есть критерии, которые всегда использовались при принятии решении о Суперкубке. Это максимизация посещаемости, доходов и готовность стадиона, организация ТВ-картинки, возможность стадионов ЧМ получать мероприятия подобного рода. По всем критериям Санкт-Петербург подходит. У нас есть регламент и определенная практика, давайте ей следовать.

Вы предлагаете руководствоваться мнением, которое официально не артикулировано? Это неправильно. Пусть это принимается со следующего сезона. Надо было поставить этот вопрос в апреле, что мы должны играть на нейтральных полях. Этого сделано не было. Московские стадионы не подали заявки, а Петербург подал.

На основании чего мы должны отказать? У нас нет ни прецедентов, ни юридических оснований. Завтра начнутся требования в назначении того или иного судьи, если он не будет назначен, то что, бойкот? Требования в раздевалке, чего-либо еще. Если этого не происходить, то тоже бойкот?

— Какое было предложение «Спартака» против финала Кубка в «Лужниках»?

— Не буду приводить аргументацию, но «Спартак» был против «Лужников». Все говорили о том, что это неправильное решение, что будет ужас. Три четверти СМИ об этом писали. Еще за неделю Кубка об этом говорили.