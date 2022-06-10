Дюков о концерте группы «Руки Вверх» на «Газпром Арене»: «Мне не известно ничего об этом, вопрос к стадиону и артистам»

Президент РФС Александр Дюков рассказал, как будет решаться вопрос с концертом группы «Руки Вверх», который должен пройти 9 июля на «Газпром Арене».

— Как решают вопрос с проведением концерта группы Руки Вверх?

— Мы получили заявку от стадиона. Стадион подтвердил готовность провести матч за Суперкубок 9 июля. Что касается взаимоотношения с артистами, мне не известно ничего об этом. Это вопрос к стадиону и артистам. Это футбольная арена. По-моему мнению, если есть возможность провести футбольный матч, правильнее будет его провести. Я не обладаю всеми деталями переговоров. Но как мне известно, есть договоренность с исполнителями, что это выступление состоится позже. Арена подтвердила, что 9 июля будет готова провести матч за Суперкубок.

Ранее стало известно, что концерт «Руки Вверх» перенесен с 9 на 16 июля из-за проведения матча за Суперкубок России.

10 июня бюро исполкома РФС приняло решение, что встреча между чемпионом страны «Зенитом» и обладателем Кубка «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Санкт-Петербург».

Помимо Питера на матч претендовали Нижний Новгород и Казань.