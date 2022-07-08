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Колосков: «Зенит» укомплектован лучше «Спартака» и выглядит фаворитом матча за Суперкубок»

Колосков назвал «Зенит» фаворитом матча за Суперкубок со «Спартаком»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». По его мнению, петербургский клуб является фаворитом предстоящей встречи.

«Зачастую команды, которые блестяще провели предсезонку, в официальных играх выглядят не так хорошо, — приводит слова Колоскова Betonmobile.ru. — Поэтому на результаты товарищеских встреч слишком ориентироваться не стоит. Конечно, «Зенит» сейчас укомплектован гораздо лучше «Спартака» и выглядит фаворитом матча за Суперкубок. Но это совершенно не значит, что они стопроцентно победят».

Почетный президент РФС не согласился с мнением, что игра за Суперкубок России является товарищеской.

«Товарищеских матчей между «Зенитом» и «Спартаком» не может быть по определению. Чтобы понимать это, достаточно знать историю их соперничества. Борьба между этими командами всегда идет принципиальная, с полной отдачей и максимальным накалом. К тому же, речь идет о трофее. Победитель встречи войдет в историю, его имя будет выгравировано на кубке. Поэтому игры спустя рукава не будет», — сказал он.

Матч за Суперкубок России состоится 9 июля. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://betonmobile.ru/koloskov-otsenil-silyi-zenita-i-spartaka-v-preddverii-superkubka
Футбол
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ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
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