Малафеев — о Суперкубке: «Надо гнать свои команды вперед и не обращать внимания на сплетни»

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал атмосферу вокруг матча за Суперкубок России между петербургским клубом и «Спартаком».

— Многие говорят, что результат завтрашнего матча будет вторичен, так как в любом случае будут говорить либо ««Спартаку» раз в 100 лет повезло», либо «для «Зенита» все сделали, чтоб он выиграл». Вы считаете, что все околофутбольное будет преобладать над футбольным?

— Многие не то, что привыкли искать везде какие-то оправдания или подводные камни, а уже живут с этим принципом. Я абсолютно не согласен ни с тем, ни с другим рассуждением. Я хотел бы обратить еще раз внимание, что все происходящее за пределами поля никак в конечном счете не влияет на итоговый результат на табло, — сказал Малафеев «СЭ». — Игру, эмоции и впечатления создают футболисты на поле. А нам, болельщикам и любителям футбола, необходимо просто создавать крутую атмосферу для футболистов, гнать свои команды вперед и не обращать внимания на сплетни, слухи и домыслы.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени.