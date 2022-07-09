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Сегодня, 10:36

Малафеев — о Суперкубке: «Надо гнать свои команды вперед и не обращать внимания на сплетни»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал атмосферу вокруг матча за Суперкубок России между петербургским клубом и «Спартаком».

— Многие говорят, что результат завтрашнего матча будет вторичен, так как в любом случае будут говорить либо ««Спартаку» раз в 100 лет повезло», либо «для «Зенита» все сделали, чтоб он выиграл». Вы считаете, что все околофутбольное будет преобладать над футбольным?

— Многие не то, что привыкли искать везде какие-то оправдания или подводные камни, а уже живут с этим принципом. Я абсолютно не согласен ни с тем, ни с другим рассуждением. Я хотел бы обратить еще раз внимание, что все происходящее за пределами поля никак в конечном счете не влияет на итоговый результат на табло, — сказал Малафеев «СЭ». — Игру, эмоции и впечатления создают футболисты на поле. А нам, болельщикам и любителям футбола, необходимо просто создавать крутую атмосферу для футболистов, гнать свои команды вперед и не обращать внимания на сплетни, слухи и домыслы.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени.

Россия. Суперкубок.
09 июл, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

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Онс Жабер

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит
Спартак

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

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Ф2(+5.5)

11%

1.66
Вячеслав Малафеев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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