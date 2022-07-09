Аленичев: «Если бы не верил в «Спартак», не приехал бы на матч»

Экс-футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в разговоре с «СЭ» высказался об ожиданиях в матче за Суперкубок.

«Надеюсь, что в матче за Суперкубок не будет такого исхода, как в игре ветеранов. Хотелось бы противоположный результат. Шансы на это есть, если бы я не верил в «Спартак», то не был бы на этой игре. Обязательно буду на стадионе вместе со своими друзьями. Не смущает ли меня Абаскаль на должности главного тренера? Нет! Дайте человеку время поработать», — сказал Аленичев.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет сегодня, 9 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 мск.