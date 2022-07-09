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Сегодня, 11:41

Мостовой назвал причину своего отсутствия на матче легенд

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил прошедший матч легенд между красно-белыми и «Зенитом».

«Такие матчи делаются заранее, поэтому всегда договариваются заранее. Заранее ничего не было. У меня давно ничего не было с РФС, меня никто никуда не зовет, все делаю сам, рассчитываю на свои силы. Звонок от Егора Титова был за пару дней. Он говорит, что он звонил заранее? Может быть, с какого-то другого телефона, который не высвечивается. Матч был хороший, все хорошо получилось. Жалко, что «Спартак» не смог ничего сделать, но состав «Зенита» просто был помоложе. В ветеранском футболе это играет огромную роль. «Спартак» в этом матче выглядел лучше. Когда человеку 40 или 50 — это огромная разница. «Зенит» этим воспользовался», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче ветеранов, встреча закончилась со счетом 2:0. Голами отметились Роман Широков и Александр Кержаков.

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