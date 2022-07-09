Малафеев — о Суперкубке: «Не стал бы говорить, что победитель очевиден в этой игре»

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, в котором петербургский клуб сыграет против «Спартака».

— Учитывая усиления «Зенита» в летнее трансферное окно, и учитывая то, с какими командами команда провела предсезонку, в отличие от противника, что вообще может помешать «Зениту» завтра выиграть Суперкубок?

— Если конкретно отвечать на ваш вопрос, то возможная недооценка соперника может помешать команде выиграть Суперкубок. Но я не стал бы говорить, что победитель очевиден в этой игре. Вообще бессмысленно делать какие-либо прогнозы по игре, которая открывает футбольный сезон в России. В «Зенит» пришло множество новых футболистов, в московский же клуб в очередной раз сменился тренерский состав. Но, безусловно, соглашусь с вами, что «Зенит», в плане подготовки к сезону выглядит целостней и мощнее, чем его конкуренты. Но и конечно свою роль сыграет принципиальность противостояния двух команд, думаю, что игроки и той и другой команды покажут свои лучшие качества в этой игре.

— Может ли то, что у «Спартака» подменялся тренер, привнести какую-то интригу в матче: учитывая, что пока непонятно, по какой схеме они будут играть?

— Вообще не могу представить, как очередная смена тренера отразится на команде и её игре уже в матче за Суперкубок. Для меня, как и для вас это загадка.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени.