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Ковтун: «Суперкубок в Санкт-Петербурге — не очень спортивное решение»

Ковтун прокомментировал возможный бойкот «Спартаком» матча за Суперкубок России против «Зенита»
Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Юрий Ковтун прокомментировал возможный бойкот московского клуба матча за Суперкубок России, который должен пройти 9 июля в Санкт-Петербурге.

— Сейчас очень острая реакция на все эти решения не в пользу «Спартака». У каждого клуба есть свои предложения, но надо было выбирать какой-то оптимальный вариант для проведения Суперкубка. Может, сделать это противостояние из двух матчей, — цитирует Ковтуна «РБ Спорт».

— Вы считаете «Спартаку» надо играть в Суперкубке или лучше объявить бойкот?

— Это не очень спортивное решение — проводить матч в Санкт-Петербурге. Надо найти какой-то компромисс. Тогда можно спросить, а почему не в Москве провести Суперкубок? РФС должен выступить с заявлением и все урегулировать.

В сезоне-2021/22 «Зенит» стал чемпионом страны, а «Спартак» выиграл БЕТСИТИ Кубок России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-kovtun-superkubok-v-sankt-peterburge-ne-ochen-sportivnoe-reshenie/
Юрий Ковтун
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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