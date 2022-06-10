Директор «Руки Вверх» эмоционально отреагировал на перенос концерта группы из-за Суперкубка России

Директор группы «Руки Вверх» Роберт Погосян эмоционально отреагировал на новость о том, что Суперкубок России будет проведен в 9 июля на «Газпром Арене». Именно на эту дату был запланирован концерт группы.

«Мы в шоке. Сейчас мы в Нижнем Новгороде, завтра у нас концерт, у нас идет саундчек, а нам звонят и говорят, что выбрали Санкт-Петербург в качестве места проведения Суперкубка. Когда только появились новости о том, что матч пройдет на «Газпром Арене», мы до последнего думали, что это все слухи, потому что у нас концерт стоит, аренду мы заплатили. Год назад они отдали нам эту дату. Как такое может быть? Они нам сообщили эту новость, и мы все — от артистов до организаторов — сидим сейчас два часа просто в коматозе. Они сразу же предложили альтернативу — 16 июля, но у нас на эту дату уже стоят выступления, которые мне придется сейчас либо сносить, либо куда-то переносить», — сказал Погосян «СЭ».

Директ группы не понимает, как сейчас объяснить людям, купившим билеты, что они здесь не при чем.

«Этот пострадавший концерт уже два года переносится: сначала из-за ковида в 2020-м и в 2021 годах, а сейчас из-за Суперкубка. Такое ощущение, что в России все стадионы закончились. Оказывается, у нас один стадион — «Газпром Арена». Компенсация за финал Лиги чемпионов? Да я понимаю, но на неделю хотя бы можно было перенести матч. Судиться сейчас со стадионом бесполезно, и никакой нам компенсации за это не будет. Они даже не извинились. Мы сейчас готовим обращение Жукова, который будет извиняться перед людьми, которые купили билеты. То есть артист будет извиняться, а не арена. Отмена Суперкубка из-за возможного бойкота «Спартаком»? Да, слышал. Посмотрим, чем это закончится, но они уже запороли наши продажи. Как только пошли слухи о Суперкубке в Питере, у нас на 50% упали продажи. Сегодня нам кровь из носу надо назначить новую дату концерта. Скажем честно, они уже все обосрали. Они, честно, посрали на нас, этого нам уже хватило», — добавил Погосян.

В матче за Суперкубок России 9 июля встретятся «Зенит» и «Спартак».

Санкт-Петербург единственный раз принимал матч Суперкубка в 2015 году. Тогда «Зенит» по пенальти переиграл «Локомотив» на стадионе «Петровский».