Динияр Билялетдинов: «Бойкотировать Суперкубок «Спартаку» не надо, это будет проявлением слабости»

Экс-игрок «Спартака» Билялетдинов считает, что клубу не надо бойкотировать матч за Суперкубок с «Зенитом»

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мнением о том, что красно-белые могут бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Нет, надо играть! Обязательно играть. Играть и выигрывать. Отказывать не надо ни в коем случае, это будет проявлением слабости. А выйти вопреки всему... Я только за, и я уже говорил об этом, чтобы Суперкубок играли в «Лужниках». Да, это в Москве, но все-таки это не домашний стадион «Спартака». В данном случае надо ехать играть и доказывать свою состоятельность», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Ранее «Спартак» в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором намекнул на бойкот матча за Суперкубок.

10 июня бюро исполкома РФС приняло решение, что матч за Суперкубок России пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».