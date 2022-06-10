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Динияр Билялетдинов: «Бойкотировать Суперкубок «Спартаку» не надо, это будет проявлением слабости»

Экс-игрок «Спартака» Билялетдинов считает, что клубу не надо бойкотировать матч за Суперкубок с «Зенитом»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мнением о том, что красно-белые могут бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Нет, надо играть! Обязательно играть. Играть и выигрывать. Отказывать не надо ни в коем случае, это будет проявлением слабости. А выйти вопреки всему... Я только за, и я уже говорил об этом, чтобы Суперкубок играли в «Лужниках». Да, это в Москве, но все-таки это не домашний стадион «Спартака». В данном случае надо ехать играть и доказывать свою состоятельность», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Ранее «Спартак» в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором намекнул на бойкот матча за Суперкубок.

10 июня бюро исполкома РФС приняло решение, что матч за Суперкубок России пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-bojkotirovat-superkubok-ne-nado-ni-v-koem-sluchae-e-to-budet-proyavleniem-slabosti/
Динияр Билялетдинов
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