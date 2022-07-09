Каррера расстроен результатом «Спартака» в матче за Суперкубок России

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение команды в матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:4).

«Жаль. Я очень расстроен результатом», — сказал Каррера «СЭ».

Матч прошел 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Зенит» выиграл Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой раз в истории. Клуб повторил рекорд ЦСКА, у которого также 7 побед в матчах за Суперкубок страны.