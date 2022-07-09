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Абаскаль: «Спартак» доминировал в первые 15 минут матча с «Зенитом», но потом сделал 2 ошибки и пропустил»

Абаскаль считает, что «Спартак» доминировал в начале матча за Суперкубок против «Зенита»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Зенита» (0:4) в матче за Суперкубок России.

— В матче с "Црвеной Звездой" и ЦСКА "Зенит" очень много создавал через фланг Дугласа Сантоса. Был ли у вас какой-нибудь план на сегодня по сдерживанию защитника? И если да, то какой?

— Наш анализ не строился только на одном футболисте, мы оценивали "Зенит" в целом. Наш план был доминировать, использовать контроль, высокий прессинг, когда мяч не у нас. В начале получалось хуже, потом постепенно начало получаться. Мы должны извлечь урок из тех ошибок, которые допустили.

— В какой момент вы поняли, что что-то идет не так? В первые 15 минут "Спартак" хорошо выглядел.

— Мы вышли на этот матч с очень хорошим настроем, в эти минуты команда доминировала. К сожалению, произошли две ошибки, которые привели к пропущенным голам. 3-4 гол получились одинаковыми. В первые 20 минут мы должны были забивать. Мы должны использовать такие моменты.

— Президент клуба сказал, что если бы место проведения матча было другим, то и результат, возможно, был бы другим. Что вы думаете? Вы же видели эту атмосферу.

— Я полностью поддерживаю линию нашего клуба. Считаем, что такие финалы должны играться на нейтральном поле. Это не совсем нормально, когда такой матч проходит на поле одной из команд. Но это вопрос не к клубу, а к РФС.

Матч «Зенит» - «Спартак» прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Сине-бело-голубые завоевали трофей в 7-й раз в истории.

 
9&nbsp;июля. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 4:0. «Зенит» подтвердил свое величие — «Спартак» без шансов проиграл Суперкубок

 

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Спартак 0
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ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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