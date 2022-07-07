Губерниев подпишет петицию о присвоении МакSим звания народной артистки России в случае победы «Спартака» в Суперкубке

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«У меня прекрасные ожидания от этого матча. Надеюсь, что победит команда, которая забьет на один гол больше, чем соперник. Это будет действительно большой матч, крепкая вывеска. У «Зенита» есть шанс доказать лишний раз всем, что это команда номер один в России. А у «Спартака» сейчас, с точки зрения мотивации, должно быть все в порядке, потому что у них есть возможность обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге,при условии, что «Спартак» поставлен в заведомо не самое лучшее положение, потому что им приходится играть в гостях», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Также Губерниев заявил, что в случае победы «Спартака» подпишет петицию о присвоении МакSим звания народной артистки России.

«Но как говорится: «МакSим им в помощь». Если не жалея своих и чужих ног «Спартак», будет играть футбол и выиграет у «Зенита», тогда я буду подписывать петицию, чтобы МакSим стала народной артисткой России, потому что петицию, чтобы она стала заслуженной, я уже подписал», — добавил он.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия). Начало — в 19.00 по московскому времени.