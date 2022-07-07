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Сегодня, 12:56

Гаврилов: «Суперкубок ничего не дает. Это товарищеская игра и все»

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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча за Суперкубок, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».

«Не слежу за изменениями в составе и в руководстве обеих команд. Мне неинтересна вообще эта игра. Суперкубок ничего не дает. Можно сказать, что это показательная товарищеская игра и все. Сложно говорить о том, что команды могут показать. Мы не знаем, каким составом будут играть команды, поэтому говорить, кто будет иметь преимущества, проблематично», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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