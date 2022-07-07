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Сегодня, 13:18

Петржела о Суперкубке: «Не будет разгромного счета, но победа будет за «Зенитом»

Петржела поделился ожиданиями от матча за Суперкубок
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Экс главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча за Суперкубок, в котором питерский клуб сыграет со «Спартаком».

«Смена тренера никак не скажется на «Спартаке». Не верю, что это им поможет. Победа будет за «Зенитом». Не будет разгромного счета, но победа будет за питерцами. Игра на домашнем поле ничего не значит. Никто не создавал условия для «Зенита». Забьет ли Зелимхан в ворота бывшей команды? Почему нет? Он хороший игрок», — сказал Петржела «СЭ».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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