Кержаков ожидает победы «Зенита» в матче со «Спартаком» в Суперкубке России

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков считает петербургский клуб фаворитом в матче за Суперкубок России со «Спартаком».

«Исходя из того, что происходит в последние годы в нашем чемпионате и конкретно в матчах «Спартака» и «Зенита», то 100 процентов фаворит — «Зенит». Ожидаю очень красивой, яркой и зрелищной игры и победы «Зенита», — приводит слова Кержакова ТАСС.

Также экс-футболист поделился мнением о переходе в «Зенит» Матео Кассьерры.

«Зенит» силен не индивидуальными футболистами, у них очень много сильных игроков, и один футболист не делает результат. «Зенит» четыре года подряд выигрывал чемпионат без Кассьерры, но то, что это серьезное усиление — это 100 процентов, он очень сильный нападающий, который точно усилит команду», — отметил Кержаков.

Матч за Суперкубок России пройдет в субботу, 9 июля, в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Начало — в 19:00 мск.

В пятницу, 8 июля, «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в матче легенд. Встреча прошла в формате два тайма по 40 минут на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.