Семак: «Все готовы к матчу со «Спартаком» за исключением Караваева»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке команды к матчу за Суперкубок России против «Спартака».
— Кто не готов сыграть?
— Все готовы за исключением Вячеслава Караваева — он продолжает восстановление, остальные будут готовиться к матчу.
— Готов ли сыграть Кассьерра?
— Кассьерра присоединился к нам поздно. Ему необходимо пройти тренировки, чтобы набрать хорошие кондиции. Но уровень его мастерства виден. Оценим его состояние и примем решение.
— Кто будет в воротах?
— По вратарям — и Одоевский, и Кержаков готовы сыграть. По ходу тренировок решим, кто из них начнет матч
— Когда будет готов сыграть Родригао?
— В раздевалке его еще нет. Официальной информации тоже нет. Я отвечаю только за то, что внутри команды.
Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 мск.