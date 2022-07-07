Семак: «Все готовы к матчу со «Спартаком» за исключением Караваева»

Семак сообщил, что Караваев не примет участие в матче за Суперкубок России со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке команды к матчу за Суперкубок России против «Спартака».

— Кто не готов сыграть?

— Все готовы за исключением Вячеслава Караваева — он продолжает восстановление, остальные будут готовиться к матчу.

— Готов ли сыграть Кассьерра?

— Кассьерра присоединился к нам поздно. Ему необходимо пройти тренировки, чтобы набрать хорошие кондиции. Но уровень его мастерства виден. Оценим его состояние и примем решение.

— Кто будет в воротах?

— По вратарям — и Одоевский, и Кержаков готовы сыграть. По ходу тренировок решим, кто из них начнет матч

— Когда будет готов сыграть Родригао?

— В раздевалке его еще нет. Официальной информации тоже нет. Я отвечаю только за то, что внутри команды.

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 мск.