Динияр Билялетдинов о Суперкубке: «Для Абаскаля это возможность сразу же выиграть трофей»

Экс-футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча за Суперкубок, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».

«Для Абаскаля это возможность сразу же выиграть трофей. Конечно, для него важно проявить качества с первого матча, одержать победу. Команда выиграла Кубок России. У них было 3 месяца на подготовку к предстоящему матчу. Завоевать два трофея — престижно и всегда почетно. Готов ли «Спартак»? Не знаю, как у команды прошел подготовительный период, сборы. Но я видел матча «Зенит» — «Црвена Звезда». На мой взгляд, команда была не в оптимальном состоянии. Нельзя говорить, что «Зенит» будет фаворитом в борьбе за Суперкубок. Этот матч покажет, в каком состоянии команды подходят к чемпионату», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия). Начало — в 19.00 по московскому времени.