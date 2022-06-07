Геркус считает, что матч за Суперкубок России нужно играть в «Лужниках»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о том, в каком городе должен пройти матч за Суперкубок России.

«Считаю, что нужно играть в «Лужниках». Этот стадион — нейтральная территория. Национальный стадион. Вариант со жребием, чтобы определить место проведения? Вы же понимаете, что в нейтральность такого жребия никто не поверит», — приводит слова Геркуса «РБ Спорт».

На этой неделе должно состояться бюро исполкома РФС, в рамках которого определится город, который примет данную встречу.

В матче за Суперкубок России сыграют «Зенит», ставший победителем Тинькофф РПЛ сезона-2021/22, и «Спартак», обладатель БЕТСИТИ Кубка России.