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Сегодня, 16:55

Геркус считает, что матч за Суперкубок России нужно играть в «Лужниках»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о том, в каком городе должен пройти матч за Суперкубок России.

«Считаю, что нужно играть в «Лужниках». Этот стадион — нейтральная территория. Национальный стадион. Вариант со жребием, чтобы определить место проведения? Вы же понимаете, что в нейтральность такого жребия никто не поверит», — приводит слова Геркуса «РБ Спорт».

На этой неделе должно состояться бюро исполкома РФС, в рамках которого определится город, который примет данную встречу.

В матче за Суперкубок России сыграют «Зенит», ставший победителем Тинькофф РПЛ сезона-2021/22, и «Спартак», обладатель БЕТСИТИ Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-gerkus-o-superkubke-match-nuzhno-igrat-v-luzhnikah/
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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Илья Геркус
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