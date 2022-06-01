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Наумов назвал «Лужники» идеальным стадионом для проведения Суперкубка России-2022

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, какой стадион, по его мнению, подошел бы лучше всего для проведения Суперкубка России-2022.

«Москва — место, куда легко приехать из всех регионов России. Если брать любой другой город, кроме Питера, то там нет сопоставимых по вместимости стадионов, а это ключевой фактор. Да, в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Самаре замечательные арены, но зрителей туда может прийти в полтора раза меньше. А на матч ожидается огромный ажиотаж, такая вывеска: «Спартак» — «Зенит». Уверен, трибуны будут набиты битком. Когда пробовал достать билеты на финал, узнал, что заявок подано около 200 тыс. Поэтому «Лужники» — идеальный вариант и для Суперкубка. Альтернативы просто нет», — цитирует RT Наумова.

В матче за Суперкубок России-2022 сыграют действующий победитель Тинькофф РПЛ «Зенит» и обладатель БЕТСИТИ Кубка России «Спартак». Игра планируется 9 июля.

Точная дата и место проведения игры будут названы РФС и РПЛ позже.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1010065-naumov-luzhniki-varian-syberkybok
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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