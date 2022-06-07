Семин не видит проблемы в проведении матча за Суперкубок в Питере или Москве

Бывший тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением, где лучше проводить матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Для обеих команд самое главное, чтобы было хорошее поле и полный стадион. Полный стадион может быть в Питере или в Москве. Всегда условия для этого Кубка создаются хорошие. Я не вижу никакой проблемы. Где назначат матч, там и будут играть. И там и там потрясающий стадион, великолепная организация, придут болельщики. Какая разница? Я никакой разницы не вижу. Ажиотаж, который сейчас есть, мне не понятен», — сказал Семин «СЭ».

Ранее стало известно, что встреча чемпиона страны «Зенита» с обладателем Кубка «Спартаком» с очень высокой долей вероятности состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.