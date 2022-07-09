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Судейство

9 июля, 23:43

Бывший пресс-атташе «Спартака» Трахтенберг: «На месте арбитра Москалева я сегодня выбросил бы свисток»

Бывший пресс-атташе «Спартака» Трахтенберг раскритиковал судейство в матче за Суперкубок с «Зенитом»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Трахтенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг раскритиковал судейство в матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:4).

На 59-й минуте встречи вратарь сине-бело-голубых Даниил Одоевский неосторожно сыграл в своей штрафной и сбил полузащитника красно-белых Антона Зиньковского. Арбитр Владимир Москалев не назначил 11-метровый удар в ворота сине-бело-голубых, а видеоарбитр Сергей Карасев не вмешался в его действия.

«Бывают ситуации, когда ты хочешь не поставить пенальти, но нет шансов никаких не поставить. Зиньковский вообще никого не трогал, а его сбили. Судья воспользовался приемом. Он еще не родился, когда я первый раз видел этот судейский прием. Он называется «разверни игру в другую сторону и сделай невиновного человека виновником нарушения». Но для того, чтобы так сделать, нужен контракт игроков. А Зиньковский никого не коснулся. Это его сбили в штрафной.
И я вот думаю: кто больше виноват — судья Москалев или тот, кто ему дал в руки свисток. Я думаю, что все-таки второй человек. Мы много и сильно переживаем из-за неудач наших команд на европейской арене. «Зениту» надо выше ставить планку, так как она местечковая. Поздравляю их с победой! Для них главное обыграть «Спартак» и выиграть чемпионат России. Я не хочу по уровню сравнивать чемпионат России с чемпионатом Мальты, но там тоже есть свой чемпион. В Европе судейство совершенно другое. Там не будет Москалева и людей из бригады ВАР, которые при счете 5:0 испугаются поставить пенальти. Думаю, в этом сезоне после такого начала нас ждет немало подобных ситуаций, если мы не разберемся с сегодняшней. Поэтому я бы на месте арбитра Москалева сегодня выбросил свисток», — приводит «РБ Спорт» слова Трахтенберга.

Матч за Суперкубок России состоялся сегодня, 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». «Зенит» выиграл трофей в третий раз подряд и в седьмой раз в истории.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Зенит» — «Спартак»: Москалев и Карасев не наказали зенитовцев 11-метровым

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/leonid-trahtenberg-na-meste-arbitra-moskaleva-ya-segodnya-vy-brosil-by-svistok/

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1.66
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Онс Жабер 6 2 2
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17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Футбол
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Владимир Москалев
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8
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