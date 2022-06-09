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Сегодня, 15:09

Филимонов поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом»

Сергей Федоров
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов на мероприятии в честь 100-летия московского клуба прокомментировал предстоящий матч Суперкубка России с «Зенитом». Организаторы до сих пор не решили, где будет проводиться встреча.

«Не сказал бы, что в Казани соберется полный стадион. Только если приоритет будет для болельщиков клубов, а не местных жителей. В Нижнем может быть. А в Петербурге будет преимущество для «Зенита», хоть и иллюзорное и неопределяющее. Аншлаг там собрать возможно, но он же будет не в пользу «Спартака».

Скажется ли отсутствие еврокубков на мотивации легионеров? Не знаю, с какими мыслями они сюда приезжают и играют. Если приезжают засветиться в Европе, сложно будет их мотивировать. Если приезжают зарабатывать, это более-менее приемлемый вариант. Если они влюбляются в команду, как Жиго, то разницы нет, они все равно отдаются за клуб. Все легионеры разные. Многие уже уехали, думаю, будет еще больше", — рассказал Филимонов.

Экс-голкипер также рассказал, каких, из ушедших игроков, будет не хватать «Спартаку».

— Какая потеря ощутимее — Жиго или Бакаев?

— Если бы это был чемпионский состав, был бы другой разговор. Возможно, потеря Жиго более определявшая. Но это же не такая потеря, что мы стали чемпионами, а он уходит и мы теперь просядем. То же самое касается и Бакаева. Команда заняла низкое место.

По окончании сезона-2021/22 Жиго и Бакаев покинули «Спартак». Матч за Суперкубок России запланирован на 9 июля.

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