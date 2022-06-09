Стрепетов прокомментировал возможный бойкот «Спартака» матча за Суперкубок России на стадионе «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов рассказал, какие последствия ждут «Спартак» в случае бойкота проведения Суперкубка России против «Зенита» в Санкт-Петербурге.

— Что может грозить «Спартаку», если он откажется играть Суперкубок в Петербурге?

— Не знаю, что им будет грозить, но в любом случае это неспортивное поведение «Спартака». У меня в голове не укладывается, что «Спартак» может отказаться играть на «Газпром Арене». «Лужники» — прекрасный стадион, но он задействован. Мы с удовольствием ждем клуб и спартаковских болельщиков. Наверняка квота для них будет неограниченная, они приедут на стадион и будут болеть за свою команду. Не вижу никакой проблемы в проведении матча на «Газпром Арене». Это лучший стадион Европы. Болельщикам «Спартака» будет очень удобно добираться. Да и не только им. Уверен, что на этот матч приедут из всех городов России.

Удивительно, что такой легендарный клуб, как «Спартак», выставляет такие требования, вплоть до отказа. РФС должен пригласить к себе руководителей «Спартака» и объяснить ситуацию — посмотреть друг другу в глаза, а не говорить заочно, через интернет.

Я уверен, что «Спартак» приедет в Санкт-Петербург и достойно выступит.

Матч «Зенит» — «Спартак» в Суперкубке России состоится 9 июля.