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Сегодня, 14:46

Стрепетов прокомментировал возможный бойкот «Спартака» матча за Суперкубок России на стадионе «Зенита»

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов рассказал, какие последствия ждут «Спартак» в случае бойкота проведения Суперкубка России против «Зенита» в Санкт-Петербурге.

— Что может грозить «Спартаку», если он откажется играть Суперкубок в Петербурге?

— Не знаю, что им будет грозить, но в любом случае это неспортивное поведение «Спартака». У меня в голове не укладывается, что «Спартак» может отказаться играть на «Газпром Арене». «Лужники» — прекрасный стадион, но он задействован. Мы с удовольствием ждем клуб и спартаковских болельщиков. Наверняка квота для них будет неограниченная, они приедут на стадион и будут болеть за свою команду. Не вижу никакой проблемы в проведении матча на «Газпром Арене». Это лучший стадион Европы. Болельщикам «Спартака» будет очень удобно добираться. Да и не только им. Уверен, что на этот матч приедут из всех городов России.

Удивительно, что такой легендарный клуб, как «Спартак», выставляет такие требования, вплоть до отказа. РФС должен пригласить к себе руководителей «Спартака» и объяснить ситуацию — посмотреть друг другу в глаза, а не говорить заочно, через интернет.

Я уверен, что «Спартак» приедет в Санкт-Петербург и достойно выступит.

Матч «Зенит» — «Спартак» в Суперкубке России состоится 9 июля.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/strepetov-o-boykote-spartakom-matcha-za-superkubok-rossii-na-stadione-zenita-eto-neuvazhenie-ko-vsem
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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