Дасаев: «На нейтральном поле матч за Суперкубок будет интереснее»

Дасаев считает, что матч за Суперкубок России на нейтральном поле будет интереснее

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев поделился мнением о выборе места проведения матча за Суперкубок России. По его мнению, на нейтральном поле предстоящая встреча будет интереснее.

«На нейтральном поле матч за Суперкубок будет интереснее, — приводит слова Дасаева «РБ Спорт». — Хотят организовать встречу на «Газпром Арене»? При чем тут тогда мое мнение? Как сделает РФС, так и будет».

Ранее сообщалось, что игра за Суперкубок между чемпионом страны «Зенита» и обладателем Кубка «Спартаком» с высокой долей вероятности состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.