Кавазашвили о матче за Суперкубк: «Зенит» забьет в два раза больше, чем «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча за Суперкубок, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».

«Матч будет очень серьезным, напряженным. Обладатель Кубка России играет с неоднократным чемпионом России. Это о многом говорит. «Спартак» способен в первом тайме дать серьезный бой «Зениту», но он для этого должен очень грамотно и коллективно двигаться по полю. А если красно-белые возьмут защитный вариант, то их сомнут сразу же. Предполагаю, что 45 минут игра будет интересной, с обоюдными атаками. Но во втором тайме «Спартак» не потянет, потому что у «Зенита» может появиться два почти равномерных состава. К сожалению, об этом «Спартак» мечтать не может. Думаю, «Зенит» забьет в два раза больше, чем «Спартак», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия). Начало — в 19.00 по московскому времени.