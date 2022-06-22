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Мостовой — о Суперкубке: «Кто больше хайпанет, тот больше соберет подписчиков»

Мостовой прокомментировал решение «Спартака» не бойкотировать матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение красно-белых не бойкотировать проведение матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Сразу говорил, что бойкота не будет. Зачем это делается? Сейчас жизнь такая идет — кто больше хайпанет, тот больше соберет подписчиков, как это модно. За счет этих высказываний, грубо говоря, неделю будоражит пресса. Если бы заранее сказали, что матч состоится в определенном месте, то вообще бы тишина была. А так уже три недели шумят и кричат. Представляете, сколько ажиотажа!» — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее, 22 июня, красно-белые заявили, что не станут бойкотировать матч за Суперкубок.

Игра «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». В прошлом сезоне сине-бело-голубые стали чемпионами России, а москвичи выиграли БЕТСИТИ Кубок страны.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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