В Госдуме прокомментировали решение «Спартака» не бойкотировать матч за Суперкубок России

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение «Спартака» не бойкотировать проведение матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Бойкоты в спорте должны быть запрещены. Есть всевозможные инстанции в разных видах спорта, не только в футболе. В каждой федерации есть организации, которые решают спорные решения. Бойкотировать — это последнее дело, в спорте это даже не должно обсуждаться. Я понимаю и даже во многом принимаю позицию болельщиков «Спартака», но надо четко понять: есть регламент, есть федерация, есть соглашение между клубами. Спортсмены должны выступать и играть на любой арене, которую назначат организаторы», — цитирует Свищева «Газета.ru».

Ранее, 22 июня, красно-белые заявили, что не станут бойкотировать матч за Суперкубок.

Игра «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». В прошлом сезоне сине-бело-голубые стали чемпионами России, а москвичи выиграли БЕТСИТИ Кубок страны.