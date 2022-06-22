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Широков: «Можно только приветствовать желание «Спартака» приехать в Питер»

Широков поддержал решение «Спартака» провести матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге
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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал заявление «Спартака» по поводу проведения матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Можно только приветствовать желание «Спартака» приехать в Питер. Любители футбола должны получить удовольствие от матча. Думаю, будет футбольный спектакль. Не знаю, в чем была логика того, что они подняли шум по поводу того, играть или не играть. Но то, что «Спартак» принял решение играть в Петербурге матч, — правильное и здравое решение. Может, они таким образом мотивацию дополнительную для себя получили. Если «Спартак» на что-то обиделся — на то, что матч проводится в Питере или как выбирали место проведения, пусть выйдет и докажет все на футбольном поле», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

Ранее, 22 июня, красно-белые заявили, что не станут бойкотировать матч за Суперкубок.

Игра «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». В прошлом сезоне сине-бело-голубые стали чемпионами России, а москвичи выиграли БЕТСИТИ Кубок страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shirokov-podnyav-shum-vokrug-superkubka-spartak-poluchil-dopolnitel-nuyu-motivatsiyu/
Роман Широков
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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