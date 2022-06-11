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Баженов: «Не буду бойкотировать Суперкубок в Питере, с удовольствием поеду»

Баженов заявил, что не будет бойкотировать матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге
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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал «СЭ» решение РФС провести Суперкубок в Санкт-Петербурге.

«В идеальном мире Суперкубок должен проходить в регионе. Мне кажется, РФС проспали нужный момент. Место проведения Суперкубка можно объявлять за несколько месяцев или за год. Понятно, что никто не знает, кто будет играть в финале, но мы хотя бы будем знать стадион, который примет этот финал. Это же в принципе, как в Лиге чемпионов. Например, в сезоне 2021/22 — в Москве, 2022/23 — в Казани условно. А сейчас уже начинаются какие-то непонятные игры», — сказал Баженов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Никита Баженов также высказался по поводу возможного бойкота фанатов «Спартака» Суперкубка России.

«Слышал и знаю про это, но я также знаю и тех, которые не собираются бойкотировать. Уважаю и тех, и других, это личное решение каждого. Кто как хочет, пусть так и поступает. Мое решение — я не буду бойкотировать, и если у меня будет возможность поехать в Питер, то я с удовольствием поеду», — добавил Баженов.

10 июня бюро исполнительного комитета РФС решило, что 9-го на стадионе состоится матч Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Никита Баженов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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