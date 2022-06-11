Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков ответил на вопрос «СЭ» о переносе концерта от 9 июля на «Газром Арене» в Санкт-Петербурге на 16 июля.

«Билеты на 16 июля, конечно, действительны от 9 июля, — сказал Жуков «СЭ». — «Газпром Арена» пошла нам навстречу, ведь концерт нельзя просто отменить. Мы легко договорились. Другой вопрос — возможности людей. Брали билеты с других городов, катались. У многих отпуска. Вы все понимаете, у каждого своя история. Мы очень надеемся, что небольшая часть людей сдаст билеты. Надеемся, что концерт состоится такой же массовый, как мы и планировали».

Также музыкант рад, что в сложившейся ситуации удалось найти компромисс.

«Повышенное внимание СМИ? Мы одна из немногих групп в стране, которая не нуждается в скандальных инфоповодах. И мы не хотим в них участвовать. Поверьте, если пестрить новостями — то только хорошими. Как сегодня — в Нижнем Новгороде 45 тысяч на стадионе. Мы не кичимся своими победами, мы просто делаем свое дело. Главное, чтобы оценивали фанаты, которых у нас очень много. Мы рады, что удалось найти компромисс. Хотим, чтобы ребята показали на поле свой футбол. А мы на поле показали свою музыку», — добавил Жуков.

9 июля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге должен был состояться концерт группы «Руки вверх». 10 июня бюро исполнительного комитета РФС решило, что 9-го на стадионе состоится матч Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком».