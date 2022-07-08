Мостовой о матче за Суперкубок России: «Я не думаю, что «Зенит» легко справится со «Спартаком»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что у красно-белых есть шансы обыграть «Зенит» в матче за Суперкубок России.

«Многие думают, что «Зенит» должен легко справиться со «Спартаком». Я думаю, что легко не справится. «Спартак» мы не видели еще. «Зенит» видели, но они не совсем уверенно идут, хотя выбор из футболистов у них большой, приобретения уже есть. Конечно, они являются фаворитами. Но это только одна игра, да еще после всей шумихи. «Спартак» приезжает дать бой. Мне кажется, они смогут его дать. Смогут побороться», — цитирует Мостового Betonmobile.ru.

Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны «Зенитом» и обладателем Кубка России «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля. Начало — в 19.00 по московскому времени.