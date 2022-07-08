Аленичев: «Николсон забыл паспорт, из-за этого рейс «Спартака» в Питер задержали»
Рейс «Спартака» на матч с «Зенитом» был задержан из-за того, что Николсон забыл паспорт
Бывший полузащитник «Спартаку» Дмитрий Аленичев рассказал, что рейс команды на Суперкубок с «Зенитом» был задержан из-за того, что нападающий красно-белых Шамар Николсон забыл паспорт.
«Николсон забыл паспорт, из-за этого рейс задержали. После унизительного поражения «Спартак» изменился. Игра будет другая», — сказал Аленичев.
Матч легенд «Зенит» — «Спартак» перед игрой за Суперкубок России пройдет 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Начало встречи — 18.00 по московскому времени.
Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны и обладателем Кубка России «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля.
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