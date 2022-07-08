Футбол
Другие
Суперкубок России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок России

Сегодня, 16:08

Тимощук — о матче легенд: «На поле все увидите. Я стараюсь поддерживать хорошую физическую форму»

Анатолий Тимощук оценил готовность игроков к матчу легенд «Зенит» — «Спартак»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук оценил готовность к матчу ветеранов «Зенит» — «Спартак».

«Матч покажет, в какой форме мы находимся. Для нас самое главное — это поле. На нем все будет видно. Я всегда тренируюсь и стараюсь поддерживать хорошую физическую форму», — приводит слова Тимощука «РБ Спорт».

Матч легенд «Зенит» — «Спартак» перед игрой за Суперкубок России пройдет 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Начало встречи — 18.00 по московскому времени.

Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны «Зенитом» и обладателем Кубка России «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-timoshhuk-o-matche-legend-na-pole-vse-uvidite-ya-starayus-podderzhivat-horoshuyu-fizicheskuyu-formu/
Анатолий Тимощук
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
4
Читайте также
Как правильно выбрать подержанный автомобиль? 5 советов от автоэксперта
Призрак Дзюбы, и киндер-сюрприз Абаскаль. В чем шансы «Спартака» в матче с «Зенитом» на Суперкубок-2022
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Пономарев отреагировал на отказ Магнуссона от нового контракта с ЦСКА
Абаскаль об игре «Спартака» в матче за Суперкубок: «На первый план выходит мотивация»
Джикия заявил, что «Спартак» готов к матчу за Суперкубок с «Зенитом»
В «Зените» отреагировали на информацию о возможной работе с Joma
Мостовой о матче за Суперкубок России: «Я не думаю, что «Зенит» легко справится со «Спартаком»
Тихонов — об отказе Бердыева «Спартаку»: «Он извинился. Только сильные люди так могут сделать»
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
Абаскаль: «Матч за Суперкубок — большая ответственность перед клубом»
Абаскаль об игре «Спартака» в матче за Суперкубок: «На первый план выходит мотивация»
Джикия заявил, что «Спартак» готов к матчу за Суперкубок с «Зенитом»
Мостовой о матче за Суперкубок России: «Я не думаю, что «Зенит» легко справится со «Спартаком»
Аленичев: «Николсон забыл паспорт, из-за этого рейс «Спартака» в Питер задержали»
Романцев: «Как можно было отпустить Бакаева? Он же воспитанник «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой о матче за Суперкубок России: «Я не думаю, что «Зенит» легко справится со «Спартаком»

Джикия заявил, что «Спартак» готов к матчу за Суперкубок с «Зенитом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости