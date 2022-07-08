Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук оценил готовность к матчу ветеранов «Зенит» — «Спартак».

«Матч покажет, в какой форме мы находимся. Для нас самое главное — это поле. На нем все будет видно. Я всегда тренируюсь и стараюсь поддерживать хорошую физическую форму», — приводит слова Тимощука «РБ Спорт».

Матч легенд «Зенит» — «Спартак» перед игрой за Суперкубок России пройдет 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Начало встречи — 18.00 по московскому времени.

Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны «Зенитом» и обладателем Кубка России «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля.