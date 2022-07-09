Абаскаль начал в «Спартаке» с крупного поражения. Как Скала и Гунько
Гильермо Абаскаль стал 20-м главным тренером «Спартака» с лета 2003 года, когда команду покинул Олег Романцев. В первом официальном матче испанец уступил в Санкт-Петербурге «Зениту» и оказался седьмым специалистом, которого красно-белые не смогли поздравить с дебютом голом.
Невио Скала, Дмитрий Гунько, Руй Витория и Паоло Ваноли начинали работу с поражения, а Рауль Рианчо и Доменико Тедеско — с нулевой ничьей.
При этом только Абаскаль, Скала и Гунько дебютировали в «Спартаке» крупным поражением. Итальянец уступил «Мальорке» (0:3), а россиянин «Краснодару» (0:4).
Кстати, помимо названной четверки неудачи в первой встрече терпели Андрей Чернышов, Александр Старков, Микаэль Лаудруп и Сергей Кузнецов, для которого игра против «Краснодара» осталась единственной в карьере.
Добиться успеха в первой встрече получилось только у семи специалистов построманцевской эпохи. Причем в последние семь лет ударно стартовали лишь Массимо Каррера и Олег Кононов, каждому из которых дебют пытались испортить «Крылья Советов».
Первые матчи новых главных тренеров «Спартака» в XXI веке
|
Тренер
|
Дата дебюта
|
Турнир
|
Матч
|
Авторы голов
|
Андрей Чернышов
|
23.06.2003
|
Чемпионат
|
Ростов (г) — 2:3
|
Д.А.Смирнов, Павлюченко
|
Владимир Федотов*
|
13.09.2003
|
Чемпионат
|
Торпедо (д) — 1:0
|
Титов
|
Невио Скала
|
25.02.2004
|
Кубок УЕФА
|
Мальорка (д) — 0:3
|
-
|
Александр Старков
|
10.09.2004
|
Чемпионат
|
ЦСКА (г) — 1:2
|
Видич
|
Станислав Черчесов
|
22.06.2007
|
Чемпионат
|
Сатурн (д) — 2:0
|
Штранцль, Павлюченко
|
Игорь Ледяхов*
|
17.08.2008
|
Чемпионат
|
Амкар (г) — 1:1
|
Баженов
|
Микаэль Лаудруп
|
18.09.2008
|
Чемпионат
|
Москва (г) — 1:2
|
Рыжков
|
Валерий Карпин
|
17.04.2009
|
Чемпионат
|
Терек (д) — 2:0
|
Быстров, Веллитон
|
Унаи Эмери
|
21.07.2012
|
Чемпионат
|
Алания (г) — 2:1
|
Эменике, А. Григорьев, в свои ворота
|
Дмитрий Гунько
|
22.03.2014
|
Чемпионат
|
Краснодар (г) — 0:4
|
-
|
Мурат Якин
|
01.08.2014
|
Чемпионат
|
Рубин (г) — 4:0
|
Дзюба-2, Глушаков, Барриос
|
Дмитрий Аленичев
|
17.07.2015
|
Чемпионат
|
Уфа (д) — 2:2
|
Таски, Зе Луиш
|
Массимо Каррера
|
08.08.2016
|
Чемпионат
|
Кр.Советов (д) — 1:0
|
Ещенко
|
Рауль Рианчо*
|
29.10.2018
|
Лига Европы
|
Рейнджерс (г) — 0:0
|
-
|
Олег Кононов
|
25.11.2018
|
Чемпионат
|
Кр.Советов (д) — 3:1
|
Ханни, Мельгарехо, Луиз Адриану
|
Сергей Кузнецов*
|
06.10.2019
|
Чемпионат
|
Краснодар (г) — 1:2
|
Ларссон
|
Доменико Тедеско
|
19.10.2019
|
Чемпионат
|
Рубин (д) — 0:0
|
-
|
Руй Витория
|
24.07.2021
|
Чемпионат
|
Рубин (г) — 0:1
|
-
|
Паоло Ваноли
|
26.02.2022
|
Чемпионат
|
ЦСКА (д) — 0:2
|
-
|
Гильермо Абаскаль
|
09.07.2022
|
Суперкубок
|
Зенит (г) — -0:4
|
-
* Исполняющие обязанности, которые не были утверждены главными тренерами