Абаскаль начал в «Спартаке» с крупного поражения. Как Скала и Гунько

Гильермо Абаскаль стал 20-м главным тренером «Спартака» с лета 2003 года, когда команду покинул Олег Романцев. В первом официальном матче испанец уступил в Санкт-Петербурге «Зениту» и оказался седьмым специалистом, которого красно-белые не смогли поздравить с дебютом голом.

Невио Скала, Дмитрий Гунько, Руй Витория и Паоло Ваноли начинали работу с поражения, а Рауль Рианчо и Доменико Тедеско — с нулевой ничьей.

При этом только Абаскаль, Скала и Гунько дебютировали в «Спартаке» крупным поражением. Итальянец уступил «Мальорке» (0:3), а россиянин «Краснодару» (0:4).

Кстати, помимо названной четверки неудачи в первой встрече терпели Андрей Чернышов, Александр Старков, Микаэль Лаудруп и Сергей Кузнецов, для которого игра против «Краснодара» осталась единственной в карьере.

Добиться успеха в первой встрече получилось только у семи специалистов построманцевской эпохи. Причем в последние семь лет ударно стартовали лишь Массимо Каррера и Олег Кононов, каждому из которых дебют пытались испортить «Крылья Советов».

Первые матчи новых главных тренеров «Спартака» в XXI веке

Тренер Дата дебюта Турнир Матч Авторы голов Андрей Чернышов 23.06.2003 Чемпионат Ростов (г) — 2:3 Д.А.Смирнов, Павлюченко Владимир Федотов* 13.09.2003 Чемпионат Торпедо (д) — 1:0 Титов Невио Скала 25.02.2004 Кубок УЕФА Мальорка (д) — 0:3 - Александр Старков 10.09.2004 Чемпионат ЦСКА (г) — 1:2 Видич Станислав Черчесов 22.06.2007 Чемпионат Сатурн (д) — 2:0 Штранцль, Павлюченко Игорь Ледяхов* 17.08.2008 Чемпионат Амкар (г) — 1:1 Баженов Микаэль Лаудруп 18.09.2008 Чемпионат Москва (г) — 1:2 Рыжков Валерий Карпин 17.04.2009 Чемпионат Терек (д) — 2:0 Быстров, Веллитон Унаи Эмери 21.07.2012 Чемпионат Алания (г) — 2:1 Эменике, А. Григорьев, в свои ворота Дмитрий Гунько 22.03.2014 Чемпионат Краснодар (г) — 0:4 - Мурат Якин 01.08.2014 Чемпионат Рубин (г) — 4:0 Дзюба-2, Глушаков, Барриос Дмитрий Аленичев 17.07.2015 Чемпионат Уфа (д) — 2:2 Таски, Зе Луиш Массимо Каррера 08.08.2016 Чемпионат Кр.Советов (д) — 1:0 Ещенко Рауль Рианчо* 29.10.2018 Лига Европы Рейнджерс (г) — 0:0 - Олег Кононов 25.11.2018 Чемпионат Кр.Советов (д) — 3:1 Ханни, Мельгарехо, Луиз Адриану Сергей Кузнецов* 06.10.2019 Чемпионат Краснодар (г) — 1:2 Ларссон Доменико Тедеско 19.10.2019 Чемпионат Рубин (д) — 0:0 - Руй Витория 24.07.2021 Чемпионат Рубин (г) — 0:1 - Паоло Ваноли 26.02.2022 Чемпионат ЦСКА (д) — 0:2 - Гильермо Абаскаль 09.07.2022 Суперкубок Зенит (г) — -0:4 -

* Исполняющие обязанности, которые не были утверждены главными тренерами