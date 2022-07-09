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Сегодня, 22:05

Абаскаль начал в «Спартаке» с крупного поражения. Как Скала и Гунько

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Гильермо Абаскаль стал 20-м главным тренером «Спартака» с лета 2003 года, когда команду покинул Олег Романцев. В первом официальном матче испанец уступил в Санкт-Петербурге «Зениту» и оказался седьмым специалистом, которого красно-белые не смогли поздравить с дебютом голом.

Невио Скала, Дмитрий Гунько, Руй Витория и Паоло Ваноли начинали работу с поражения, а Рауль Рианчо и Доменико Тедеско — с нулевой ничьей.

При этом только Абаскаль, Скала и Гунько дебютировали в «Спартаке» крупным поражением. Итальянец уступил «Мальорке» (0:3), а россиянин «Краснодару» (0:4).

Кстати, помимо названной четверки неудачи в первой встрече терпели Андрей Чернышов, Александр Старков, Микаэль Лаудруп и Сергей Кузнецов, для которого игра против «Краснодара» осталась единственной в карьере.

Добиться успеха в первой встрече получилось только у семи специалистов построманцевской эпохи. Причем в последние семь лет ударно стартовали лишь Массимо Каррера и Олег Кононов, каждому из которых дебют пытались испортить «Крылья Советов».

Первые матчи новых главных тренеров «Спартака» в XXI веке

Тренер

Дата дебюта

Турнир

Матч

Авторы голов

Андрей Чернышов

23.06.2003

Чемпионат

Ростов (г) — 2:3

Д.А.Смирнов, Павлюченко

Владимир Федотов*

13.09.2003

Чемпионат

Торпедо (д) — 1:0

Титов

Невио Скала

25.02.2004

Кубок УЕФА

Мальорка (д) — 0:3

-

Александр Старков

10.09.2004

Чемпионат

ЦСКА (г) — 1:2

Видич

Станислав Черчесов

22.06.2007

Чемпионат

Сатурн (д) — 2:0

Штранцль, Павлюченко

Игорь Ледяхов*

17.08.2008

Чемпионат

Амкар (г) — 1:1

Баженов

Микаэль Лаудруп

18.09.2008

Чемпионат

Москва (г) — 1:2

Рыжков

Валерий Карпин

17.04.2009

Чемпионат

Терек (д) — 2:0

Быстров, Веллитон

Унаи Эмери

21.07.2012

Чемпионат

Алания (г) — 2:1

Эменике, А. Григорьев, в свои ворота

Дмитрий Гунько

22.03.2014

Чемпионат

Краснодар (г) — 0:4

-

Мурат Якин

01.08.2014

Чемпионат

Рубин (г) — 4:0

Дзюба-2, Глушаков, Барриос

Дмитрий Аленичев

17.07.2015

Чемпионат

Уфа (д) — 2:2

Таски, Зе Луиш

Массимо Каррера

08.08.2016

Чемпионат

Кр.Советов (д) — 1:0

Ещенко

Рауль Рианчо*

29.10.2018

Лига Европы

Рейнджерс (г) — 0:0

-

Олег Кононов

25.11.2018

Чемпионат

Кр.Советов (д) — 3:1

Ханни, Мельгарехо, Луиз Адриану

Сергей Кузнецов*

06.10.2019

Чемпионат

Краснодар (г) — 1:2

Ларссон

Доменико Тедеско

19.10.2019

Чемпионат

Рубин (д) — 0:0

-

Руй Витория

24.07.2021

Чемпионат

Рубин (г) — 0:1

-

Паоло Ваноли

26.02.2022

Чемпионат

ЦСКА (д) — 0:2

-

Гильермо Абаскаль

09.07.2022

Суперкубок

Зенит (г) — -0:4

-

* Исполняющие обязанности, которые не были утверждены главными тренерами

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

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Ф1(+1.5) сета

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Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
5
4
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