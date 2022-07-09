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Сегодня, 22:03

Медведев прокомментировал победу «Зенита» в матче за Суперкубок России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу питерского клуба в матче за Суперкубок России против «Спартака» (4:0).

— 4:0 — заслуженный результат или могло бы быть больше?

— На 7:0 не дотянули. Нет, такой цели не было. Была цель победить. Думаю, мы победили, играя в красивый футбол.

Игра в Питере? Посчитайте, сколько было болельщиков на трибунах. Примерно 50 на 50. Примерно половина из 55.000 была спартаковская. «Спартаку» точно не стоит жаловаться на отсутствие поддержки, поскольку очень здорово болела их трибуна и очень много было красно-белых мест.

Матч прошел 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Зенит» выиграл Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой раз в истории. Клуб повторил рекорд ЦСКА, у которого также 7 побед в матчах за Суперкубок страны.

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ТБ 3.5 сета

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Ф2(+5.5)

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Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
9
2
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