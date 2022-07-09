Медведев прокомментировал победу «Зенита» в матче за Суперкубок России

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу питерского клуба в матче за Суперкубок России против «Спартака» (4:0).

— 4:0 — заслуженный результат или могло бы быть больше?

— На 7:0 не дотянули. Нет, такой цели не было. Была цель победить. Думаю, мы победили, играя в красивый футбол.

Игра в Питере? Посчитайте, сколько было болельщиков на трибунах. Примерно 50 на 50. Примерно половина из 55.000 была спартаковская. «Спартаку» точно не стоит жаловаться на отсутствие поддержки, поскольку очень здорово болела их трибуна и очень много было красно-белых мест.

Матч прошел 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Зенит» выиграл Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой раз в истории. Клуб повторил рекорд ЦСКА, у которого также 7 побед в матчах за Суперкубок страны.