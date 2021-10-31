«Зенит-2» Владислава Радимов проиграл 1:7, тренер шутил над «Спартаком» за такое же поражение
В матче 19-го тура ФНЛ-2 «Ленинградец» разгромил «Зенит-2» (7:1).
Вторую команду «Зенита» тренирует Владислав Радимов. Ранее тренер шутил по поводу поражения «Спартака» от «Зенита» с аналогичным счетом.
7:1 ??? дорогая моя столица , золотая мояяяя Москва ???Терпеть ?— Владислав Радимов (@radimov02) October 24, 2021
«7:1. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Терпеть», — написал тогда Радимов в Twitter.
«Ленинградец» лидирует в турнирной таблице, имея 34 очка. У «Зенита-2» 16 очков и седьмое место.
ФНЛ 2. Группа 2 («Запад»)
19-й тур
«Ленинградец» (Санкт-Петербург) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 7:1 (1:0)
31 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Новая Арена».
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