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«Зенит-2» Владислава Радимов проиграл 1:7, тренер шутил над «Спартаком» за такое же поражение

19:53
Владислав Радимов. Фото Анна Мейер., ФК «Зенит»
Владислав Радимов. Фото Анна Мейер., ФК «Зенит»
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В матче 19-го тура ФНЛ-2 «Ленинградец» разгромил «Зенит-2» (7:1).

Вторую команду «Зенита» тренирует Владислав Радимов. Ранее тренер шутил по поводу поражения «Спартака» от «Зенита» с аналогичным счетом.

«7:1. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Терпеть», — написал тогда Радимов в Twitter.

«Ленинградец» лидирует в турнирной таблице, имея 34 очка. У «Зенита-2» 16 очков и седьмое место.

ФНЛ 2. Группа 2 («Запад»)

19-й тур

«Ленинградец» (Санкт-Петербург) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 7:1 (1:0)

31 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Новая Арена».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
Матч завершен

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69

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Евгений Петров все материалы автора
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