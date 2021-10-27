«Зенит» выпустил в продажу новые футболки в честь победы над «Спартаком»
13:25
«Зенит» выпустил в продажу новые футболки в честь победы над «Спартаком» (7:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.
Новые футболки получили название «Вдребезги 7:1», на них изображена дата встречи, счет и эмблемы клуба.
Изначально «Зенит» выпустил в продажу футболки, на которых был изображен только счет игры и фигуры, напоминающие эмблемы клубов.
Дополнительная информация:
https://www.shop.fc-zenit.ru/catalog/muzhchinam/futbolki/futbolka_muzhskaya_vdrebezgi_7_1_19447001_31/
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