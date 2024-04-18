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Сегодня, 23:19

Отец Бокова заявил, что ЦСКА пока не обсуждал с футболистом новый контракт

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА Максим Боков отреагировал на потерю его сыном Данилой места в основном составе «Чайки», выступающей во второй лиге.

«Это решение главного тренера. Видимо, у него такое видение. Данила также продолжает работать, как говорится, не щадя живота своего», — цитирует «РБ Спорт» Максима Бокова.

Также он ответил на вопрос о будущем 21-летнего игрока.

«У Данилы контракт с «Чайкой» действует до конца мая. Когда аренда закончится, там уже будем думать. Предлагал ли ЦСКА продлить контракт? Сейчас пока не было разговоров. Пока контракт действует, какой смысл?» — добавил отец футболиста.

Голкипер с лета прошлого года выступает за «Чайку» на правах аренды из ЦСКА. Перед этим армейцы продлили контракт с Боковым до конца сезона-2024/25. Весной футболист провел 5 матчей за «Чайку».

Источник: РБ Спорт
Максим Боков
Футбол
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