Пилипчук назначен главным тренером «Челябинска»

Новым главным тренером «Челябинска» стал Роман Пилипчук, сообщает пресс-служба ФНЛ-2.

15 апреля челябинская команда объявила об отставке Виталия Панова, который пришел в клуб перед стартом сезона-2023/24.

Пилипчук работал ассистентом Массимо Карреры в «Спартаке», тренировал «Ахмат», возглавлял минское «Динамо» и словенский «Целе», приведя его к серебряным медалям в сезоне-2022/23. Последним местом работы Пилипчука был молдавский «Шериф», который 56-летний специалист покинул в марте 2024 года.

На данный момент «Челябинск» выступает в дивизионе «А» второй лиги.